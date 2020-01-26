https://static.news.ru/photo/2a174b08-403f-11ea-955e-fa163e074e61_660.jpg Владислав Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко покинет свой пост и станет первым замглавы организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой источники.

Новым руководителем Центра в кабинете премьер-министра Михаила Мишустина стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На данный момент, по данным РБК, официальных документов о смене главы Аналитического центра нет.

Онищенко возглавил Центр в августе 2018 года. До этого в течение пяти лет он был первым заместителем руководителя. Перед этим руководил проектами по заказам Минфина, Минэкономики и аппарата кабмина.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сообщил детали принятия решения об отставке правительства бывшим премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.