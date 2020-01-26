Руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко покинет свой пост и станет первым замглавы организации. Об этом
Новым руководителем Центра в кабинете премьер-министра Михаила Мишустина стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
На данный момент, по данным РБК, официальных документов о смене главы Аналитического центра нет.
Онищенко возглавил Центр в августе 2018 года. До этого в течение пяти лет он был первым заместителем руководителя. Перед этим руководил проектами по заказам Минфина, Минэкономики и аппарата кабмина.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сообщил детали принятия решения об отставке правительства бывшим премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.
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