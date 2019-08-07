https://static.news.ru/photo/36702dac-b921-11e9-b5d8-fa163e074e61_660.jpg Джон Хантсман Фото: Igor Russak/Global Look Press

Глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что объявивший об отставке посол США в России Джон Хантсман оберегал деловые отношения двух стран.

Дипломат покинет свой пост 3 октября.

Хантсман выделял наши деловые отношения с Россией как их положительную сторону, сторону, которую следует сохранять и поощрять, — отметил Родзянко в интервью телеканалу « 360 ».

По его мнению, у американского посла довольно внушительный политический вес, поэтому он мог влиять на отношения двух государств, например, политизируя дело Майкла Калви. Кроме того, он предположил, что Хантсман будет вновь баллотироваться на пост губернатора Юты.

Как писал News.ru, председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение посла подать в отставку. Он назвал его поступок логичным.