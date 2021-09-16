Германия выдала России фигуранта уголовного дела 20-летней давности

По запросу Генпрокуратуры России ФРГ экстрадирует на родину Радика Гильманова, которого обвиняют в соучастии в убийстве женщины в Нефтекамске. Его доставили в Москву из Гамбурга. В России мужчина предстанет перед судом. Об этом сообщает Lenta.ru.

По версии российского следствия, двоюродный брат преступника предложил ему помочь «устранить» родственницу из Нефтекамска, чтобы завладеть её имуществом. Гильманов проник в дом жертвы и сфотографировал всё, что счёл ценным для кражи. По этой «наводке» в феврале 2001 года группа лиц убила женщину и ограбила её жилище.

Гильманов после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск. Германская полиция задержала его спустя 20 лет, в феврале 2021 года. Сегодня под конвоем его доставили в Москву из Гамбурга.

Ранее сообщалось, что в Австрии бывший чиновник российского Минкульта Борис Мазо помещён под арест для дальнейшей передачи российским властям. Бывший сотрудник обвиняется в соучастии в мошенничестве и хищении более 450 миллионов рублей.