Германия ответила на слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС

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Представитель Министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе отреагировала на слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом. Она посчитала словам дипломата странными.

Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными, — подчеркнула она.

Зассе отметила, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас 10 февраля в бундестаге говорил, что Берлин заинтересован в кооперации с Москвой.

В этой связи высказывания главы МИД Лаврова действительно удивляют, — добавила она.

Представитель МИД добавила, что в Германии воспринимают заявление Лаврова «так, как оно было сделано», то есть как заявление в адрес Берлина, передаёт ТАСС.

Накануне Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Европейским союзом. По его словам, это может произойти, если российская сторона ещё раз увидит, как уже было не раз, что в каких-то областях вводятся ограничения, из-за которых возникают риски для отечественной экономики, в том числе в наиболее чувствительных сферах.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СМИ неправильно интерпретировали заявление Лаврова. По его словам, Россия должна быть готова к враждебным шагам со стороны ЕС, но при этом хочет развивать отношения с Европой, писал NEWS.ru.