Геополитик предсказал провокации Киева и Вашингтона в Донбассе

США и Украина могут устраивать провокации в Донбассе и даже локализовать конфликт, однако если будет нанесён удар по мирному населению, может начаться третья мировая война. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал геополитик Константин Соколов.

Все понимают, что если США примут какое-то участие в конфликте, это будет раскручиваться до уровня третьей мировой войны. И у России есть союзники, и у Соединенных Штатов. Произойдет цепная реакция. Сейчас, когда существует реальная возможность нанесения неприемлемого ущерба противнику с обеих сторон, ни один здравомыслящий генерал или высший государственный деятель на такое пойти не сможет, — пояснил Соколов.

По его мнению, стороны конфликта могут создать «участок нестабильности», однако провоцировать третью мировую войну скорее всего не станут. Соколов считает, что США и Украина могут устраивать провокации на юго-востоке Украины и совершать демонстративные действия. Согласно словам геополитика, серьёзного изменения ситуации ожидать не стоит, однако в случае мировой войны военным союзником России станет Китай.

Ранее украинские силовики захватили посёлок Старомарьевка, находящийся на линии соприкосновения в Донбассе. Они вывесили государственный флаг, возвели оборонительные сооружения и выкопали траншеи.