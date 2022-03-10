Геополитическое эхо украинской ядерной бомбы

Новый израильский премьер Нафтали Беннет не только лично встретился с Владимиром Путиным, но и продолжает поддерживать с ним активную телефонную связь, что в совокупности является отражением позиции нейтралитета, изначально занятой Тель-Авивом с самого начала российской силовой операции на Украине.

Понятно, что такое «выпиливание» Израиля из согласованной и завизированной в Вашингтоне политики коллективного Запада в отношении России происходит неспроста. И дело даже не в том, что израильтяне на протяжении собственной новейшей истории также попадали под международное давление и угрозы изоляции. Просто сфера взаимных интересов у Израиля с Россией куда шире спорного европейского предполья.

С одной стороны, Тель-Авив не могут не интересовать всё более широкие подробности попыток Украины под американским негласным зонтиком обзавестись ядерным оружием. И неважно, о какой бомбе помышляли в Киеве: вполне технологически совершенной или так называемой грязной, применяемой просто для отравления и радиоактивного заражения больших территорий. Вопрос в том, что, как принято говорить, экзистенциальной проблемой для современного Израиля остаётся опасность появления ядерного оружия у Ирана или любой формы «исламской» ядерной бомбы у любого регионального режима.

Нафтали Беннет Noam Revkin Fenton/JINI/Global Look Press

Как известно, Израиль в 1981 году наносил с помощью своей авиации удары по предполагавшемуся иракскому атомному реактору, на основе которого, дескать, шли разработки оружия массового поражения (ОМП). Более того, израильтяне поставили себе в заслугу то, что якобы их интервенция замедлила работу иракских учёных-атомщиков и не позволила им создать бомбу против Земли обетованной.

Но риск появления ОМП у Ирана по-прежнему остаётся проблемой номер один для Тель-Авива. Особенно сейчас, когда ведутся новые переговоры по ядерной сделке с Тегераном, которая была поставлена под вопрос при Дональде Трампе. Но сейчас в свете разного рода планов бойкота российских энергетических поставок сближение с иранцами приобретает для США новую актуальность. Разговоры о том, что можно заменить «выпадающую» российскую нефть, сняв нефтяное эмбарго с Ирана, звучат всё громче, и понятно, не могут не беспокоить Израиль. Поскольку он видит в таком повороте новые возможности для Тегерана все-таки обзавестись дополнительными «центрифугами», новыми технологиями высокого обогащения урана и создать своё ОМП. Тем более что качественные носители, средства доставки у него уже есть.

Поэтому, с одной стороны, для Израиля интересен ещё один пример военной акции против страны, стремившейся к получению в своё распоряжение оружия страшной разрушительной силы. А ведь Россия явно будет педалировать этот аспект своей силовой операции. Особенно после взятия Харькова и внимательного анализа характера последних работ тамошнего ННЦ «Физико-технический институт», который еще до Великой Отечественной войны занимался проблемами расщепления атомного ядра.

Кроме того, по имеющимся сведениям, в обмен на израильский нейтралитет Москва якобы обещала в Сирии не покушаться на деятельность израильской авиации, наносящей авиаудары по группировкам, связанным с иранскими властями.

Потому в целом Израиль больше иных стран заинтересован в разрешении конфликтной ситуации на Украине, затягивание которой способна укрепить позиции того же Ирана. Геополитика — вещь упрямая.