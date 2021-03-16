Генсек НАТО внёс в число главных угроз Альянсу Россию наряду с терроризмом

https://static.news.ru/photo/e3736c36-8647-11eb-a176-96000091f725_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках пресс-конференции назвал главные угрозы Альянсу. В этот «список» он включил Россию, терроризм, подъём Китая и изменение климата.

Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъём Китая и климатические изменения — вызовы, которые остались, — заявил Столтенберг в рамках своего ежегодного доклада о работе организации в 2020 году.

Он подчеркнул, что с такими «угрозами» ни один континент не справится в одиночку. В связи с этим генсек Альянса призвал все страны — участницы организации «работать вместе в стратегической солидарности».

Что касается военных расходов стран — участниц НАТО, то за 2020 год они выросли на 3,9%, несмотря на пандемию коронавируса в мире. Столтенберг уточнил, что всё это время инвестиции в оборону не прекращались, передаёт ТАСС.

В свою очередь в России уже неоднократно заявляли, что РФ не является угрозой ни для одной из западных стран. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции вновь отметил, что главы западных государств, которые расценивают Российскую Федерацию как активную угрозу или противника, совершают ошибку. Об этом писал NEWS.ru.