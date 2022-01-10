Генсек НАТО приветствовал готовность России к диалогу по безопасности

НАТО приветствует готовность России к диалогу по безопасности, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Комиссии НАТО — Украина в Брюсселе. По его мнению, переговоры с Москвой могут стать началом процесса консультаций по договору, который предотвратит будущие конфликты в Европе, передаёт ТАСС.

Столтенберг не исключает, что НАТО сможет достичь договорённости с Россией, в частности вопросах контроля над вооружениями. Он также выразил надежду, что на переговорах РФ учтёт озабоченности НАТО.

Мы приветствуем готовность России к диалогу по безопасности. Мы готовы выслушать озабоченности России, но мы ожидаем, что и Россия учтёт наши озабоченности, — сказал он.

Генсек НАТО также сообщил, что на заседании Совета Россия — НАТО 12 января стороны обсудят военную активность в Европе, военную транспарентность и контроль над вооружениями.

Мы сосредоточимся на вопросах европейской безопасности, военной активности, военной транспарентности, риска предотвращения инцидентов и контроля над вооружениями, — подчеркнул генсек.

В настоящее время в Женеве идут переговоры России и США. Главной их темой обозначен вопрос о гарантиях безопасности. Мероприятие проходит в закрытом формате. Делегацию России возглавляют замминистра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель главы Минобороны Александр Фомин, от США выступает первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Накануне вечером, 9 января, представители стран провели этап предварительных переговоров, они были в формате рабочего ужина. Следующая встреча запланирована на 12 января, она пройдёт в виде Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января ситуацию обсудят постпреды стран ОБСЕ в Вене. Главная тема всех встреч — требование России о предоставлении ей гарантий безопасности, в том числе отказ от расширения блока НАТО на востоке и ограничения на размещение групп вооружений в Восточной Европе.