Генсек НАТО после Санду заявил о нарушении Россией целостности Молдавии

https://static.news.ru/photo/bddd48de-3412-11eb-807c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заговорил о нарушении Россией суверенитета Молдавии через размещение миротворцев в Приднестровье. Поводом стали заявления избранного президента республики Майи Санду на видеоконференции глав МИД Альянса.

Санду выступила за вывод из Приднестровья российских миротворцев, боеприпасов и преобразование миротворческой операции с участием РФ. Она высказалась за замену российских миротворцев на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ и заявила, что намерена «обсудить этот вопрос» с российским руководством.

Столтенберг немедленно согласился с таким положением дел, добавив, что «Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях Альянса, размещая войска, в том числе и в отдельных частях Грузии, на Востоке Украины, в Молдавии».

Это нарушение территориальной целостности Молдавии и еще один пример того, как Россия часто нарушает международное право, — приводит слова генсека НАТО ТАСС.

Глава Альянса добавил, что «ждёт возможности» встретиться с новым президентом Молдавии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что причины, по которым в Кишинёве постоянно поднимают в информационном пространстве тему присутствия войск РФ в Приднестровье и возможного переформатирования миротворческой операции, непонятны, рассказала 1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также посоветовала ознакомиться с положениями Соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова.