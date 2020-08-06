Генпрокуроры Украины и Белоруссии опредлились с порядком выдачи россиян

https://static.news.ru/photo/b5b447e2-d806-11ea-97e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Офис генерального прокурора Украины готовит официальный запрос к Минску с просьбой выдать 28 человек, ранее задержанных на белорусской территории. Речь идёт о группе россиян, которых белорусские спецслужбы считают наёмниками ЧВК Вагнера.

Вопрос о подготовке официальных бумаг по телефону обсуждали генпрокуроры Украины и Белоруссии. Глава украинской прокуратуры Ирина Венедиктова подтвердила намерение Киева запросить выдачу задержанных. По данным украинской стороны среди этой группы россиян есть девять граждан Незалежной.

Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, в Киеве орган досудебного расследования готовит ходатайства об экстрадиции, и после их получения офис генпрокурора направит соответствующие запросы коллегам в Белоруссии. В ответ глава белорусской прокуратуры Александр Конюк сообщил, что решение о выдаче лиц будет приниматься после получения этих запросов Минском.

Несколькими часами ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге сообщил, что Украина уже сделала запрос о выдаче, однако ответа от белорусской стороны пока не получила.

Тема задержания группы россиян в Белорусси накануне стала предметом телефонных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленскими и белорусским лидером Александром Лукашенко. Последний заявил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по вопросу россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений.

30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.

Как писал NEWS.ru, эта президентская кампания в Белоруссии ознаменовалась чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против действующего главы государства Александра Лукашенко. Он выдвигается уже на шестой срок. День голосования назначен на 9 августа.