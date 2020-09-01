Генпрокуратура запросила у ФРГ результаты анализов Навального

https://static.news.ru/photo/c896bba4-ec80-11ea-a020-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России запросила у Министерства юстиции Германии результаты анализов оппозиционера Алексея Навального, который находится в тяжёлом состоянии в одной из клиник Берлина, на яды, наркотики и другие вещества.

Российская сторона просит сообщить, были ли в организме политика вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, и если их обнаружили, то какой уровень был в момент его поступления в клинику Charité.

В этом документе также есть запрос от Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу. Ведомство просит уточнить, были ли в организме основателя ФБК наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, в том числе тяжёлые металлы.

Кроме того, Россию интересует, какими лекарствами лечат пациента, сообщает РБК.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Воздушное судно совершило посадку в Омске, потерявшего сознание оппозиционера передали местным медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния Навального было названо отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Некоторое время спустя Навального перевели в берлинскую клинику Charité. Её специалисты пришли к заключению, что блогер отравился токсином группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ, которая применяется как в лекарствах, так и в сильнейших нервно-паралитических ядах.

В качестве антидота Навальному назначили атропин. В последнем пресс-релизе Charité сообщалось, что организм пациента отвечает на лечение. Однако его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым, он продолжает находиться в медикаментозной коме.

Как писал NEWS.ru, юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади подал жалобу в Басманный суд Москвы на бездействие Следственного комитета по факту отравления основателя организации Алексея Навального. Суд жалобу зарегистрировал.