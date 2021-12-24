Генпрокуратура Украины обвинила главу Минтранса РФ в незаконных перевозках

Генпрокуратура Украины предъявила министру транспорта России Виталию Савельеву обвинение в незаконной перевозке людей через украинскую границу, сообщает пресс-служба украинского ведомства. Следствие считает, что Савельев, будучи руководителем «Аэрофлота», способствовал перевозке пассажиров в Крым и из него с апреля 2014 по ноябрь 2020 года.

В ведомстве отметили, что за это время Савельев переправил почти 330 тысяч человек, при этом там считают, что данные действия нарушают нормы международного права из-за нарушения государственной границы Украины.

Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендаций по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российская авиакомпания выполняла незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт Симферополь и в обратном направлении, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие же обвинения предъявлены одному из заместителей Савельева в Минтрансе, проводится досудебное расследование.

Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос, просчитывала ли Россия риски войны, отметил, что страна не могла остаться в стороне в ситуации с Крымом и безвольно смотреть на происходящее на Украине и в Донбассе. Он также назвал события 2014 года на Украине «кровавым госпереворотом».