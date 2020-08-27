Генпрокуратура попросила помощи Германии по делу Навального

https://static.news.ru/photo/35196270-e85f-11ea-9f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура обратилась к Германии с просьбой оказать правовую помощь по делу о госпитализации Алексея Навального. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Иванов.

Германские партнёры подтвердили получение запроса о правовой помощи и своё намерение взаимодействовать с правоохранительными органами РФ в выяснении обстоятельств происшествия с российским гражданином, — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, признаков уголовного преступления в ходе проверки по факту госпитализации Алексея Навального ведомство не обнаружило. Данных о том, что в отношении оппозиционера были совершены умышленные преступные действия, нет, подчеркнул Иванов.

Также Генпрокуратура запросила у немецкой стороны доказательства предварительного диагноза, поставленного Навальному специалистами клинике Charité.

К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов, — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Россия, заверил Иванов, в свою очередь готова предоставить результаты экспертиз и исследований, проведённых российскими специалистами.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что лабораторные исследования не подтвердили диагноз «отравление» у оппозиционера. Там временем в немецком Spiegel появилась информация о том, что медики якобы рассматривают версию об отравлении блогера «Новичком», писал NEWS.ru.