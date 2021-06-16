Генпрокуратура отчитается перед Советом Европы за Навального

https://static.news.ru/photo/017dee46-cf0d-11eb-8223-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Комитет министров Совета Европы потребовал от России реабилитировать политика Сергея Удальцова, а также обеспечить права Навального на свободу собраний. Об этом рассказал адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский, пишет «Коммерсант».

Однако, отмечают юристы, отчитываться за это будет уже не Министерство юстиции, а Генеральная прокуратура.

Комитет потребовал пересмотреть приговор лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову по «Болотному делу», «безотлагательно» признать право политика Алексея Навального на свободу собраний, — пишет издание.

Для Удальцова Совет Европы требует снять судимость, для Навального ждут обеспечение «права на свободу мирных собраний» и «свободу выражения мнения». Удальцов отбыл наказание в 4,5 года за митинги на Болотной площади в 2012 году. Навальный отбывает срок за мошенничество.

Министерство юстиции уже начало передавать Генпрокуратуре часть полномочий, поэтому отчитываться перед Советом Европы будет уже это ведомство. Но юристы не питают иллюзий по поводу дальнейшей реакции российских властей на этот счёт.

Как сообщалось ранее, президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что смерть оппозиционера Алексея Навального во время заключения станет катастрофической для РФ. Об этом он рассказал на пресс-конференции после совместного саммита двух стран.