Геннадий Зюганов попал под санкции США

США вводят санкции в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом сообщает Минфин страны.

Представитель Госдепа Нед Прайс в пятницу, 11 марта, заявил о введении рестрикций в отношении 12 депутатов Госдумы, которые голосовали за признание ЛНР и ДНР, в их число входит и Зюганов. Под санкции также попал спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточняет РИА Новости.

Ограничения введены и в отношении членов правления банка ВТБ. Дополнительные ограничения наложены на бизнесмена Виктора Вексельберга, на этот раз заблокированы его самолёт и яхта.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель также предложил дополнить секторальные санкции ЕС персональными ограничениями. По его мнению, в этих списках должны оказаться олигархи, элита и журналисты, занимающиеся пропагандой.

Ранее сообщалось, что под действие санкций попали жена и взрослые дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Женой официального представителя Кремля является олимпийская чемпионка Татьяна Навка, санкции также распространяются на детей Пескова старшего сына Николая и дочь Елизавету.