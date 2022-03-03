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Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге прекратило работу

10:41, 02 марта 2022
Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге прекратило работу Фото: nevnov.ru
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Украинское генконсульство в Санкт-Петербурге приостановило работу, сообщает РИА Новости. Дипломаты начали покидать здание дипмиссии накануне. В среду, 2 марта, к зданию подъехала машина для грузовых перевозок.

Возле здания генконсульства дежурят сотрудники правоохранительных органов. Обстановка спокойная. На месте работают журналисты и фотографы. У ограды — несколько букетов гвоздик и тюльпанов. Три букета перевязаны ленточками цветов украинского флага, передают корреспонденты РИА Новости.

25 февраля МИД Украины уведомил российскую сторону о разрыве дипломатических отношений после начала военной спецоперации РФ в Донбассе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с решением Киева.

Она назвала разрыв дипотношений «логическим результатом целенаправленной русофобской политики киевских властей», добавив, что «история расставит всё на свои места».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

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