Генконсульство США в Екатеринбурге ответило на сообщения о закрытии

Представитель генконсульства США в Екатеринбурге ответил на вопрос об опубликованной в СМИ информации о возможном закрытии.
Мы не комментируем, — сказал он.
По его словам, говорить о работе консульств может только посольство Соединённых Штатов в Москве,
Как писал NEWS.ru, ранее «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что власти США могут полностью закрыть свои генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
12 декабря стало известно, что генеральное консульство России в Нью-Йорке вынуждено приостановить работу из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране. В российском дипломатическом представительстве тогда отметили, что учреждение, вероятно, уже не откроется до конца 2020 года.