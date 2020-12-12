Генконсульство США в Екатеринбурге ответило на сообщения о закрытии

https://static.news.ru/photo/0ac0b322-3de4-11eb-bbf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Представитель генконсульства США в Екатеринбурге ответил на вопрос об опубликованной в СМИ информации о возможном закрытии.

Мы не комментируем, — сказал он.

По его словам, говорить о работе консульств может только посольство Соединённых Штатов в Москве, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что власти США могут полностью закрыть свои генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

12 декабря стало известно, что генеральное консульство России в Нью-Йорке вынуждено приостановить работу из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране. В российском дипломатическом представительстве тогда отметили, что учреждение, вероятно, уже не откроется до конца 2020 года.