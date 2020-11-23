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Генконсульство Норвегии в Мурманске закрылось

14:24, 23 ноября 2020 14
Фото: norway.no

Норвегия закрыла на неопределённое время своё генеральное консульство в Мурманске.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщения дипмиссии в соцсетях. Согласно им, генконсульство закрыто уже с 23 ноября.

Генеральное консульство временно закрыто с понедельника до особого распоряжения, — сообщили в дипмиссии.

При этом генконсульство не привело подробных деталей и причин закрытия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что обвинения Норвегии в адрес России, касающиеся кибератак на парламент страны, бездоказательны. Кибератака произошла в августе 2020 года, в основном она затронула рабочие электронные почты нескольких законодателей.


 

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