Генконсульство Норвегии в Мурманске закрылось

Норвегия закрыла на неопределённое время своё генеральное консульство в Мурманске.
Об этом
Генеральное консульство временно закрыто с понедельника до особого распоряжения, — сообщили в дипмиссии.
При этом генконсульство не привело подробных деталей и причин закрытия.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что обвинения Норвегии в адрес России, касающиеся кибератак на парламент страны, бездоказательны. Кибератака произошла в августе 2020 года, в основном она затронула рабочие электронные почты нескольких законодателей.