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Президент Украины Владимир Зеленский выполняет требования западных кураторов, чтобы сохранить свои зарубежные активы, заявил публицист Юрий Кот. По его словам, последние указы лидера Украины могут привести к гражданской войне, пишут «Народные Новости».

Его основные активы там: 1,2 млрд в западных банках, недвижимость в Британии, Америке. У него много всего. С другой стороны, данное решение продиктовано не столько Зеленским, сколько его кураторами. Они...