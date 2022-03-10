Генератор случайных фраз: Вассерман оценил слова Зеленского о гумкоридорах

Генератор случайных фраз: Вассерман оценил слова Зеленского о гумкоридорахВассерман оценил слова Зеленского о гумкоридорах: генератор случайных фраз
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае срыва режима тишины в гуманитарных коридорах российские военные могут получить такой «ответ мира», что им «самим понадобятся гуманитарные коридоры». Он назвал украинского политика «генератором случайных фраз».
Генератор случайных фраз может служить разве что источником поводов для насмешек. Воспринимать слова Зеленского всерьёз, по-моему, даже сам Зеленский давно не может. В данном конкретном случае обстрел гуманитарных коридоров — это дело, которым постоянно занимаются киевские террористы. Никто из Вооружённых сил РФ этим не занимался ни в Сирии, ни на Украине, ни в каком-либо месте, где нам приходилось бороться с террористами, — отметил Вассерман.
Он напомнил, что украинские военные специально удерживают простых граждан, используя их как живой щит.
А вот сами террористы стараются удерживать живой щит и довольно регулярно ведут огонь по гуманитарным коридорам, что в Сирии, что на Украине, — это для них стандартная форма деятельности, к сожалению. В этом они уличены не первый раз, боюсь, и не в последний. Если Зеленский действительно хочет, чтобы его сограждане могли уйти по гумкоридорам, он должен обращаться к своим подельникам, а не к силовым структурам РФ, — подытожил депутат.
Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине заявил, что Россия с 10:00 мск 11 марта вновь объявила режим тишины. Он должен способствовать выходу мирных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. В координационном штабе предупредили, что для проезда автомобильного транспорта по согласованным маршрутам водителям нужно будет предоставить набор документов.