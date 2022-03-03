Генерал-майор ФСБ вспомнил Фиму Собак в ответ Зеленскому на «репарации»

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в комментарии для NEWS.ru в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского России учить слова «репарация» и «контрибуция» посоветовал ему сходить в школу. Он призвал политика не манипулировать знаниями каких-то слов, припомнив Фиму Собак и Эллочку Людоедку.

Я ему (Зеленскому) посоветовал бы в школу сходить. Потому что знаете, как писал Ильф и Петров: Фима Собак была интеллигентная женщина, знала богатое слово — гомосексуализм. Понимаешь, если человек умеет артикулировать какими-то вещами и выдавать это за глубокое осмысление проблемы, то, соответственно, мы это дело можем воспринимать как Эллочку Людоедку или как Фиму Собак. Поэтому не надо особенно манипулировать знаниями каких-то слов, тем более что не слова определяют жизнь нашу, а дела. А там посмотрим, кому ещё репарации будут платить, если до этого дойдёт, — заявил Михайлов.

Сегодня Зеленский на брифинге заявил о необходимости для России «учить слова „репарация“ и „контрибуция“», указав на то, что Киев ежедневно получает оружие от партнёров. По его мнению, в нынешней ситуации победа РФ в спецоперации вовсе не очевидна.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

В понедельник, 28 февраля, прошли первые переговоры делегаций России и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.