Генерал Куликов положительно оценил работу российских силовиков в Донбассе

Россия провела колоссальную работу по подготовке спецоперации в Донбассе, с документальной и юридической стороны к ней «не подкопаться», считает генерал Анатолий Куликов. По его мнению, всё было сделано очень грамотно благодаря фактору внезапности, пишет KP.RU.

Всё сделано очень грамотно, достигнут фактор внезапности. С военно-технической точки зрения эта операция организована блестяще, строго по военной науке. Никаких претензий, — подчеркнул Куликов.

Он также добавил, что первоочередной задачей российских силовиков сейчас является выведение из строя украинской авиации и прочей военной техники. Куликов напомнил, что большинство такого оружия расположено в глубине страны. Этим можно объяснить применение Россией средств поражения на дальней глубине территории, резюмировал генерал.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в военном конфликте на Украине виноваты США, потому что расширение НАТО противоречило ранее заключённым с Россией соглашениям. Созданную Вашингтоном ситуацию нужно было разрешить, иначе миру грозила масштабная война, считает он.