Генерал ФСБ объяснил беспомощность Кремля перед протестами в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/1d682aac-c51f-11ea-b45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти оказались беспомощны перед митингами, связанными с арестом хабаровского губернатора Сергея Фургала. Об этом заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, Кремль оказался не готов к появлению даже «зародыша революции».

У нас в государстве не выработаны меры противодействия подобного рода массовым протестам. Любое управление массами — это высочайшее искусство. У нас таких художников нет, — заявил он «Московскому комсомольцу».

По его мнению, ситуация в Хабаровске напоминает начало революций в соседних странах — шествия, перекрытия улиц, палаточные городки протестующих. Власть понимает это, однако у неё нет рецепта, чтобы исправить положение, считает Михайлов.

Сегодня всё строится исключительно на том, чтобы ломать через колено, возбуждать общественность с точки зрения того, что всё проплачено, всё это заговор, 30 серебренников — вот через всю эту чушь, которую сейчас активно начинают вбрасывать, — пояснил он.

Он подчеркнул, что люди устали от диктата «Единой России», а арест Фургала стал своеобразной искрой, которая разожгла и без того пылающий костёр. Народ возмущается ещё и оттого, что кто-то «вскрыл консервы из неприкосновенного запаса», собрав доказательства преступлений Фургала 15-летней давности.

Человек три раза был депутатом Государственной думы, его пропустили на должность губернатора. Кто поверит-то в эти разъяснения? Ведь по большому счёту в тюрьму вместе с Фургалом должны сесть те, кто владел этими материалами и не предпринял меры по наказанию, — считает Михайлов.

Генерал предостерёг власти от решения ситуации с беспорядками силовым методом. По его словам, это может спровоцировать дальнейшие всплески протестных настроений уже в других городах, в частности в Екатеринбурге.

В свою очередь политолог Алексей Макаркин спрогнозировал тяжёлые долговременные последствия хабаровских протестов для федеральных властей. Он считает очевидным тот факт, что митинг вышел из-под контроля местной власти.

Очевидно участие во всём этом команды Фургала. Но вот сейчас эта команда вряд ли заинтересована в палаточных городках. Потому что она хотела показать масштаб, но не ожидала, что масштаб будет таким большим, — отметил он.

Для того чтобы разрешить накалившуюся обстановку, власти, по его мнению, должны пойти на серьёзный диалог с обществом. Они должны показать людям, что центр заинтересован в развитии Дальнего Востока. Макаркин считает, что в некотором смысле протесты в Хабаровске напоминают московские протесты, но подавить их будет непросто. Учитывая, что страна вступила в кризис, а в 2021 году предстоят очередные выборы, они, по мнению политолога, могут стать «очень сложной кампанией».

Губернатора задержали 9 июля. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. По оценкам политологов, в акциях протеста приняли участие до 40 тысяч человек. Власти Хабаровского края, в свою очередь, выступили с обращением. Они призвали жителей региона не поддаваться на действия провокаторов, участвующих в митингах. По их словам, за беспорядками стоят несистемная оппозиция и блогеры, писал NEWS.ru.