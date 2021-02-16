Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов

https://static.news.ru/photo/7d9aebb2-704b-11eb-bcc0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении штрафов за распространение сведений об иностранных агентах и созданных ими материалов без указания их статуса. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Изменения предусматривают административную ответственность за распространение в СМИ сведений о физических лицах, НКО и общественных объединениях, не зарегистрированных в качестве юридических лиц, признанных иноагентами. Также вводится запрет на распространение материалов иностранных агентов без указания соответствующего статуса.

Штрафы за нарушение правил деятельности организаций и физических лиц, признанных иноагентами, будут составлять от 2 до 2,5 тыс. рублей — для граждан, от 4 до 5 тыс. рублей — для должностных лиц и от 40 до 50 тыс. рублей — для юрлиц.

Закон также вводит ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление сведений о наличии признаков иноагента для физлиц или общественных объединений. Физические лица в случае нарушения этих правил будут оштрафованы на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, общественные объединения — от 5 до 10 тыс. рублей для граждан и от 10 до 30 тыс. рублей — для должностных лиц.

Иноагенты — общественные объединения и НКО также обязаны будут указывать собственный статус при обращении в другие организации (в том числе образовательные). Нарушителю этой нормы будет грозить штраф — в случае общественных объединений — от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц, и от 50 до 100 тысяч рублей — для граждан.

Если участник общественного объединения, признанного иностранным агентом, публикует материалы «при осуществлении политической деятельности» и не указывает принадлежность к такой организации, то ему будет грозить штраф в размере 5 тыс. рублей. Для некоммерческих организаций штраф составит от 100 до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей. Во всех случаях нарушения порядка распространения материалов также предусмотрена конфискация предмета нарушения (то есть размещённых материалов).

Как сообщал NEWS.ru, российское подразделение «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом) должно будет выплатить 19,3 млн рублей штрафов. В отношении СМИ и его генерального директора Роскомнадзор составил 195 протоколов.