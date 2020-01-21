https://static.news.ru/photo/58fddd0c-3c56-11ea-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по градостроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в законопроекте о поправке в Конституцию нужны дополнительные проработки ко второму чтению.

Требует дополнительного обсуждения вопрос о возможности вынесения Госдумой вотума недоверия членам кабмина, — цитирует Крашенинникова «Интерфакс».

В настоящее время Конституция предусматривает, что президент, трижды получив отказ Госдумы на назначение премьера, назначает своего кандидата и распускает Думу.

Как ранее писал NEWS.ru, Государственная дума РФ разработает процедуру всероссийского голосования по поправкам в Конституцию совместно с Центральной избирательной комиссией.