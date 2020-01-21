Председатель комитета Госдумы по градостроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в законопроекте о поправке в Конституцию нужны дополнительные проработки ко второму чтению.
Требует дополнительного обсуждения вопрос о возможности вынесения Госдумой вотума недоверия членам кабмина, — цитирует Крашенинникова «Интерфакс».
В настоящее время Конституция предусматривает, что президент, трижды получив отказ Госдумы на назначение премьера, назначает своего кандидата и распускает Думу.
Как ранее писал NEWS.ru, Государственная дума РФ разработает процедуру всероссийского голосования по поправкам в Конституцию совместно с Центральной избирательной комиссией.
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