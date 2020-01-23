https://static.news.ru/photo/71a3ac4a-3dc5-11ea-b589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума в окончательном чтении приняла внесённый президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности.

Согласно документу, глава государства назначает и освобождает на должность зампреда Совбеза и определяет его полномочия.

Владимир Путин выдвинул на эту позицию Дмитрия Медведева, который ушёл в отставку с поста премьер-министра вместе со всем составом правительства. 16 января Госдума согласовала на вакантную должность главы правительства кандидатуру Михаила Мишустина.

Как ранее писал NEWS.ru, когда Путин предложил Дмитрию Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности, тот согласился, так как этот орган решает важные задачи в сфере безопасности, обороноспособности, прав человека и экологии. Об этом рассказал сам бывший премьер-министр.