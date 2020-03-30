https://static.news.ru/photo/30ad6838-7322-11ea-b47c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении правительства РФ полномочиями по введению в стране режима ЧС в связи с пандемией коронавируса.

Предлагается наделить правительство РФ... правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на её части, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также, согласно проекту закона, кабмин наделяется правом на установление правил поведения при введении режимов ЧС и повышенной готовности.

Как ранее писал NEWS.ru, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен 31 марта предложить нижней палате парламента рассмотреть и принять сразу в трёх чтениях законопроект о праве правительства РФ вводить режимы чрезвычайной ситуации.