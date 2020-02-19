Поправка о персональной ответственности премьера перед президентом была одобрена комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Председатель правительства РФ несёт персональную ответственность перед президентом РФ за осуществление возложенных на правительство РФ полномочий, — говорится в документе.

Поправка вносится к 114 статье основного закона, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 года в Комитет по бюджету и налогам. Их разработало правительство РФ.

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