Поправка о персональной ответственности премьера перед президентом была одобрена комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.
Председатель правительства РФ несёт персональную ответственность перед президентом РФ за осуществление возложенных на правительство РФ полномочий, — говорится в документе.
Поправка вносится к 114 статье основного закона,
Как ранее писал NEWS.ru, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 года в Комитет по бюджету и налогам. Их разработало правительство РФ.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен