Председателя Государственной думы Вячеслава Володина рассмешило предложение депутата Игоря Молякова вести трансляции пленарных заседаний нижней палаты в «места для размышлений». Это, по мнению автора инициативы, позволит депутатам быть в курсе обсуждений и оперативно возвращаться в зал на дискуссии.

Сначала спикер довольно серьёзно предложил комитету по регламенту определить список «этих мест, где депутаты размышляют», а дальше не смог сдержать смех. Один из парламентариев в шутку предложил добавить в туалетные...