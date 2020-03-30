https://static.news.ru/photo/e65d5cdc-7279-11ea-bcd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума во вторник, 31 марта, начнёт рассматривать пакет законопроектов, направленный на противодействие распространению коронавируса. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Планируется вынести на рассмотрение пакет законопроектов, направленных на оказание поддержки семьям с детьми, предоставление правительству дополнительных полномочий в чрезвычайной ситуации, — сказал Володин журналистам.

Также будут обсуждаться изменения в Уголовный кодекс, связанные с ответственностью за нарушения правил самоизоляции.

Кроме того, будут рассмотрены изменения в налоговое законодательство и Бюджетный кодекс в целях поддержки малого и среднего бизнеса.

Как ранее писал NEWS.ru, правительственный пакет законопроектов по борьбе с коронавирусом, сформированный по итогам обращения президента России Владимира Путина к нации, может быть принят в верхней и нижней палатах парламента уже во вторник.