ГД 22 июля заслушает отчёт Мишустина о работе правительства

https://static.news.ru/photo/3ce8ad1a-a996-11ea-afc7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: duma.gov.ru

Госдума в среду, 22 июля, заслушает ежегодный отчёт премьер-министра РФ Михаила Мишустина о работе правительства. Об этом сообщил спикер нижней палаты ГД Вячеслав Володин.

Мы проработали этот вопрос и считаем правильным назначить отчет председателя правительства, правительства Российской Федерации на 22 июля, — сказал он по итогам заседания Совета.

Он также отметил, что заседание начнётся в 10:00, а отчёт будет «зачитываться» на протяжении четырёх часов.

Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания. За него проголосовало 384 депутата. 41 человек воздержался. Проголосовавших против нет.

Как ранее писал NEWS.ru, спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об отчёте председателя правительства Михаила Мишустина перед парламентом, который был запланирован на 15 апреля. Мероприятие решили перенести на более поздний срок.