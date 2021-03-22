Газета Global Times назвала опасную ошибку США в отношения с РФ

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Власти США совершают стратегическую ошибку, пытаясь противостоять одновременно и Москве и Пекину, заявили эксперты китайской газеты Global Times. Журналисты уверены, что КНР становится всё сильнее, а РФ сохраняет значительную мощь и международного влияние, так что, конфронтация с двумя державами для Штатов — перебор.

По словам профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун считает, что стремление США развязать холодную войну диктуется желанием перейти к более решительным действиям в отношении как РФ, так и КНР. Аналитик выразил надежду на то, что в Белом доме переосмыслят эту стратегию, говорится в материале. По его мнению, в США должны понимать всю опасность подобной стратегии.

Такая стратегия давала результат в прошлом, потому что партнёрство между Китаем и Советским Союзом было неравноправным. Поэтому в случае возникновения конфликта США могли им воспользоваться. Но сегодня Китай и Россия строят отношения на равных, — рассказал Хайдун.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров начал азиатское турне. С 22 по 25 марта он посетит Китай и Южную Корею с рабочими визитами. Время, выбранное для поездки, примечательно: 19 марта на Аляске прошли переговоры китайской и американской делегаций, а 17 марта министры иностранных дел и обороны США прибыли в Южную Корею. Эксперты считают это совпадением, однако от сравнения результатов двух визитов уклониться будет сложно.

Он также дал интервью СМИ из КНР. По его словам, США и страны Запада на международной арене могут использовать сейчас лишь один инструмент — санкции, ожидая, когда партнёры «признают ошибки». Они разучились пользоваться классической дипломатией, и новая американская администрация проявляет те же «санкционные инстинкты». По словам Лаврова, дипломатия — это отношения между людьми, умение слушать и слышать друг друга, находить баланс интересов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство иностранных дел КНР спустя час после введения санкций ЕС объявило об ответных мерах. Китайские власти считают европейские санкции грубым вмешательством во внутренние дела.