https://static.news.ru/photo/46fd0490-6d55-11ea-9168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Обвинение по делу о катастрофе МН17 должно подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука» по самолёту. Такое решение вынес Гаагский окружной суд.

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус отметил, что о наличии засекреченных снимков ранее заявляла нидерландская служба безопасности. Он добавил, что якобы Вашингтон не возражает против раскрытия данной информации, сообщает «Интерфакс».

Вопрос состоит в том, соответствует ли это действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу? — спросил судья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17. По мнению Захаровой, утверждения об «ответственности России» ставят под вопрос приверженность Канберры к установлению истины о произошедшем.