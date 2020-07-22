Фургал планировал добровольно уйти в отставку до ареста

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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в организации убийств, хотел уйти с должности по собственному желанию. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Всё решает одна команда, как и Хабаровск: губернатор уже во вторник собирался приезжать в Москву писать заявление об уходе по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать? Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил, — сообщил Жириновский во вторник.

Ранее глава ЛДПР в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил , что обсуждал уход Фургала с поста губернатора Хабаровского края с директором ФСБ Александром Бортниковым. Политик подчеркнул, что тогда не знал о планах арестовать губернатора.

Фургал был задержан 9 июля около своего дома в Хабаровске. Его увезли в Москву. Сейчас бывший губернатор находится в СИЗО. По версии следствия, он организовал покушение на убийство бизнесмена Александр Смольского, а также предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004 и 2005 годах, когда Фургал занимался бизнесом. Показания на экс-губернатора дали соучастники преступлений.

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ об отрешении Фургала от должности в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв.

NEWS.ru писал, что СК РФ заявил отвод двум адвокатам Фургала, Марине Горбачёвой и Максиму Самойлову, из-за конфликта интересов. Ранее они представляли интересы Николая Мистрюкова, который дал показания против экс-градоначальника.