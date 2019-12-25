Федеральная таможенная служба проанализирует действующие меры по борьбе с коррупцией внутри ведомства. По итогу этой работы будут внесены корректировки, заверил глава службы Владимир Булавин.
23 декабря были задержаны высокопоставленные чиновники ФТС. В их числе начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык, его заместитель Алексей Серебро. Им вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В офисах центрального аппарата службы и её структурных подразделений прошли обыски. В ходе оперативных мероприятий у Кизлыка изъяли $600 тысяч и €600 тысяч, дорогие часы, драгоценности, слитки золота.
Считается, что Кизлык помог избежать уголовной ответственности жене посла Кении, которая незаконно попыталась ввезти в Россию незадекларированную валюту, писал NEWS.ru.
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