https://static.news.ru/photo/9bffa120-2726-11ea-b9f5-fa163e074e61_660.jpg Александр Кизлык Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Федеральная таможенная служба проанализирует действующие меры по борьбе с коррупцией внутри ведомства. По итогу этой работы будут внесены корректировки, заверил глава службы Владимир Булавин.

23 декабря были задержаны высокопоставленные чиновники ФТС. В их числе начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык, его заместитель Алексей Серебро. Им вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В офисах центрального аппарата службы и её структурных подразделений прошли обыски. В ходе оперативных мероприятий у Кизлыка изъяли $600 тысяч и €600 тысяч, дорогие часы, драгоценности, слитки золота.

Считается, что Кизлык помог избежать уголовной ответственности жене посла Кении, которая незаконно попыталась ввезти в Россию незадекларированную валюту, писал NEWS.ru.