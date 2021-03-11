FT: влияние силовиков в Кремле стало огромным

https://static.news.ru/photo/96b828d6-f90e-11e9-b416-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Суровые меры сотрудников правоохранительных органов по отношению к участникам акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального стали показателем значительно возросшего влияния силовиков на президента Владимира Путина.

На главу государства влияют «консервативные реакционеры» — его давние друзья и коллеги по КГБ и ФСБ, глава «Роснефти» Игорь Сечин, а также доверенные военные: председатель СК Александр Бастрыкин (однокурсник Путина), глава Росгвардии Виктор Золотов (бывший телохранитель главы государства), передаёт Financial Times со ссылкой на анонимных высокопоставленных кремлёвских чиновников.

Для многих беспрецедентная суровость полицейских мер [на акциях протеста в январе-феврале 2021 года] стала показателем того огромного влияния, которое теперь оказывают на президента бывшие военные и сотрудники службы безопасности, — отмечается в материале.

По данным информатора, сейчас давление силовиков на Путина «больше, чем когда-либо», а сопротивляться этому стало очень тяжело. Он отметил, что власти допустили «некоторые ошибки» при жёстких действиях по отношению к протестующим.

При этом постоянно общающийся с Путиным источник рассказал журналистам, что социологическая и политическая ситуация в стране становится хуже, а Кремль упускает «стратегические проблемы» для решения краткосрочных проблем. Собеседник издания уверен, что властям следует обратить внимание на огромный разрыв между ними и новым поколением, который с каждым годом расширяется.

Наша проблема заключается в том, что как бы ни было легко закрыть центр города и заполнить его ОМОНом, гораздо сложнее контролировать людей в TikTok, — подчеркнул он.

Собеседник FT также отметил, что репрессивные меры не способствуют росту популярности Путина, но помогают ему сохранить свою власть.

Сейчас он (Путин. — NEWS.ru) теряет часть своей популярности, особенно среди молодёжи. Они внутренне свободны, они не помнят Сталина и ГУЛАГ. Они относительно храбрые. И с каждым годом становятся все более и более активными, и их становится больше, — заключил он.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Мероприятия сопровождались жёсткими задержаниями. В том числе силовики применяли силу к журналистам, писал NEWS.ru.