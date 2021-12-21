Силовики, актёры и священнослужители: ФСИН обновила наблюдательный совет

21 декабря на сайте ФСИН появился обновлённый список членов Общественного совета при службе, из которого исключили в том числе известных правозащитниц Еву Меркачёву и Анну Карентинкову. В то же время в совет вошли журналисты, ветераны уголовно-исправительной системы, представители религиозных организаций и даже известный жалобами на СМИ Александр Ионов. Обратившая на это внимание экс-член ОНК Москвы Марина Литвинович рассказала NEWS.ru о непрозрачной системе формирования списка. В то же время Ионов пообещал заняться проблемой пыток в системе ФСИН.

Входившая ранее в Общественный совет Ева Меркачёва — известная защитница прав осуждённых, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) и обладатель множества наград, включая премию Службы внешней разведки. За несколько дней до исключения из совета она выступила перед президентом Владимиром Путиным и зачитала доклад, где много говорилось о пытках в системе ФСИН.

Другая исключённая из совета правозащитница, Анна Карентинкова, по словам Литвинович, «вообще не вылезает из СИЗО, живёт там, можно сказать». Литвинович считает, что многие люди, оказавшиеся в совете, не представляют, что происходит в системе ФСИН.

Продолжается тенденция на ослабление общественного контроля в системе ФСИН. И ОНК ослабляется очень сильно в последние годы, и общественные советы превращаются в совсем формальные институты, да ещё и опять заполненные силовиками, — подчеркнула она.

Среди тех, кто будет наблюдать за уголовно-исправительной системой, есть , например, член ОНК Александр Ионов, основатель Антиглобалистского движения и сторонник Антимайдана. В разговоре с NEWS.ru Ионов напомнил, что посещал места лишения свободы как член ОНК. По его словам, у него нет «какого-то единого вопроса», рассмотрением которого он займётся. Среди задач, требующих решения, он упомянул в том числе публикующиеся в последнее время данные о пытках в колониях. Кроме того, он намерен «содействовать деятельности самого ведомства», в том числе помогать его сотрудникам.

Александр Ионов Владимир Гердо/ТАСС

В Общественный совет также вошёл советник губернатора Красноярского края Владимир Шаешников. С 2006 по 2015 год он возглавлял ГУ ФСИН по Красноярскому краю. 20 декабря проект Gulagu.net опубликовал видео с пытками из колонии, расположенной в этом регионе. Как рассказала Марина Литвинович, Красноярский край «считается пыточным», а режим в колониях там «очень жестокий».

Кроме того, в совет вошли зампред синодального отдела по тюремному служению РПЦ Алексей Алексеев, глава исполкома организации «Православие. Армия. Отечество» Сергей Алеферов, глава отдела по тюремному служению организации «Духовное управление мусульман» Шамиль Арсланов, ветеран уголовно-исправительной системы Михаил Назаркин.

Попали в список и два деятеля культуры: народный артист России Сергей Гармаш и драматург Евгений Гришковец. Также в совете будут сразу три журналиста: замдиректора Дирекции информации НТВ Андрей Куницын, руководитель программы «Вести — Дежурная часть» Эдуард Петров и старший корреспондент ТАСС Александр Шашков.

Марина Литвинович рассказала, что Общественный совет при ФСИН формируется Общественной палатой на основании внутренних решений. Никаких выборов, как это происходит в аналогичных органах других структур власти, здесь нет. Меркачёва в разговоре с «Газетой.Ru» тоже призналась , что не знает, чем руководствовались авторы новых списков, которые не включили её. NEWS.ru направил запрос в Общественную палату с вопросом по принципу отбора кандидатов для совета.

В положении об Общественном совете говорится , что состав совета формируется ФСИН по согласованию с Общественной палатой из кандидатов, предложенных директором ФСИН и его заместителями, начальниками подразделений службы, ОП, членами Экспертного совета при правительстве, а также общественными объединениями.

Совет и его члены имеют право публиковать информацию о деятельности ФСИН, помогать осуждённым, а также обсуждать правовые нормы в сфере заключения под стражу и их совершенствование. Члены совета работают бесплатно. Они могут знакомиться с документами ФСИН, вносить предложения руководству службы, информировать о нарушении прав заключённых и запрашивать дополнительную информацию.