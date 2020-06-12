ФСБ заявила, что граница Крыма с Украиной пока останется закрытой

https://static.news.ru/photo/fabafdc8-ad62-11ea-a6de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владислав Сергиенко/РИА Новости

Российская сторона пока не собирается открывать границу Крыма с Украиной. При этом Киев решил возобновить с 15 июня работу КПП и разрешил перемещение граждан.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Республике Крым, Российская Федерация сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну. По общему правилу границы закрыты, исключение сделано для тех, кому необходимо попасть в другую страну по работе или учёбе, чтобы помогать больным родственникам, а также для тех, кто постоянно проживает за рубежом.

Иностранцы могут въехать в страну по тем же основаниям. Кроме того, въезд разрешён для участников программы по переселению соотечественников, жителям ЛНР и ДНР, гражданам Белоруссии. На граждан РФ, прибывающих из-за рубежа, ограничения не распространяются.

При этом обращаем внимание, что в каждом исключительном случае как гражданам Российской Федерации, так и иностранным гражданам необходимо иметь документы, подтверждающие конкретную цель поездки, — добавили в ФСБ.

Правительство Украины приняло решение возобновить работу пунктов пропуска «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка» на границе с Крымом с 15 июня. Для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация. Однако они должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием приложения «Действуй дома». Нарушителям этого условия грозит штраф в 17 тысяч гривен (около 44 тысяч рублей).

В самом Крыму с 15 июня отменяется обсервация для приезжающих, также с 15-го числа на полуострове практически полностью снимут режим самоизоляции. С 1 июля регион заявил о готовности принимать туристов, писал NEWS.ru.