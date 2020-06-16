Голосование по поправкам в Конституцию стартует 25 июня на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса. Последние несколько месяцев россияне больше беспокоились о своём здоровье и финансовом благополучии, нежели о статусе русского языка. Эксперты считают, что решение всё-таки провести плебисцит выглядит не самым логичным.

Хотя ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, и жизнь во многих регионах начала возвращаться в привычное русло, ещё рано говорить о победе над болезнью. Заболеваемость продолжает держаться на уровне более восьми тысяч новых случаев в день, а в ряде регионов даже решили совсем отказаться от перенесённого ранее парада Победы. На этом фоне ВЦИОМ, Российская ассоциация политконсультантов (РАПК) и федеральная экспертная сеть «Клуб регионов» опубликовали результаты совместного исследования, в котором рассмотрели влияние кризисных явлений во время пандемии коронавируса на скорое голосование по поправкам в Конституцию.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты отметили, что обстановка незадолго до такого важного события в стране не выглядит безоблачной. В частности, есть мнение, что ставить перед обществом сложный дискуссионный вопрос на фоне требующего сплочённости кризиса — не самая лучшая идея. И это ещё не говоря об эпидемиологической обстановке и призывах сохранять бдительность и осторожность. Кроме того, более трёх месяцев внимание людей было занято вовсе не тем, какой статус русского языка будет прописан в Основном законе, и не сбережением истории, а беспокойством о собственном здоровье и доходах.

Люди ЕГЭ интересуются, доходами интересуются, а вот Конституция не особо интересует, — отметил журналист и политолог из Астраханской области Александр Васильев.

По мнению политтехнолога из Самарской области Олега Молчанова, само обсуждение в такой кризисный момент раскалывает общество.

Коней на переправе не меняют, и не время при такой всеобщей беде задавать дискуссионные вопросы, по которым общество будет раскалываться. В основном колется по той самой единственной поправке (об обнулении президентских сроков. — NEWS.ru), — уверен он.

Кроме того, на фоне нанесённого пандемией экономического ущерба доверие многих людей к действующей власти — как на федеральном, так и на региональном уровнях — подверглось серьёзному испытанию. При этом у россиян заметно выросло ощущение социальной несправедливости, вызванное неравномерностью и неэффективностью предложенных мер поддержки. Эксперты лишь предполагают, во что может вылиться высокая тревожность населения: возможно, что накопившееся напряжение обернётся протестом, а может — поддержкой россиянами власти.

Генеральный директор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов в разговоре с NEWS.ru усомнился, что у властей возникнут заметные проблемы на голосовании.

Думаю, явка на голосование по Конституции будет достаточной для его восприятия гражданами как легитимного. Очевидно, она превысит 50%, хотя и будет высоко дифференцированной по регионам. Большинство граждан с высокой вероятностью поддержит поправки, но масштаб этого большинства по-разному оценивается влиятельными социологическими центрами. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

В свою очередь, в разговоре с NEWS.ru руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв отметил, что названные экспертами факторы могут повлиять на ход голосования, но не на его результат. При этом он отмечает, что настроения людей после голосования могут стать очень серьёзной проблемой.

Власть как будто нарочно подставляется. Голосование затеяно на фоне снижения социального самочувствия и негативной динамики рейтингов власти. На фоне резкого ухудшения социально-экономической ситуации в стране. На фоне эпидемии, в которой многие остались недовольны и состоянием медицины, и мерами поддержки населения. И всё это сопровождается не самой убедительной агитацией, которая как будто специально демонстрирует, что власть держит людей за дураков. В 2011 году хватило меньшего, чтобы привести к митингам на Болотной и последующим проблемам партии власти и её кандидатов на региональных выборах. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Политолог также отметил, что голосование по Основному закону может способствовать накоплению протестного потенциала, а для его реализации понадобятся лишь лидеры и триггеры.

Впрочем, у власти есть время для работы над ошибками. Может финишная прямая кампании за поправки порадует популярными решениями и ярким креативом, — предположил он.

Вероятно, когда вся история с переписыванием Конституции зародилась в недрах президентской администрации, её авторы ожидали стремительной победы. Но один китаец, съевший летучую мышь в Ухане, спутал все карты. И как же, должно быть, его клянут на Старой площади!