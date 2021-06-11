Представитель партии “зеленых” стала кандидатом в канцлеры ФРГ

https://static.news.ru/photo/e2db1a62-cb8e-11eb-a0c0-96000091f725_660.jpg Анналена Бэрбок Фото: Felix Zahn/photothek.net via www/Global Look Press

В Германии сопредседатель партии “Союз-90/”Зеленые” Анналена Бэрбок утверждена кандидатом в канцлеры ФРГ. Такое решение принято на онлайн-съезде партии 12 июня. Её кандидатуру выдвинули ещё в апреле этого года. Её поддержали 98,5% представителей организации.

Выборы в парламент Германии пройдут 26 сентября 2021 года. Действующий канцлер Ангела Меркель не раз заявляла, что участвовать в них не будет. Она планирует уйти из политики.

С 2020 года Бэрбок участвует в программе молодых лидеров Всемирного экономического форума, постоянной программы обучения политических лидеров, которая привела к появлению успешных лидеров. Например, её прошёл Эмманюэль Макрон.

Ранее NEWS.ru писал,что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили деятельность КНР и России во время саммита G7, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-релиз канцелярии главы правительства Соединённого Королевства.