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Глава Генштаба вооружённых сил России Валерий Герасимов встретился со своим французским коллегой Франсуа Лекуэнтром. Он пригасил военных из Франции на парад в честь Дня Победы в Москву.

Лекуэнтр ответил, что передаст эту информацию президенту страны Эммануэлю Макрону, передаёт ТАСС.

Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников парада Победы на Красной площади 9 мая этого года, — подчеркнул Герасимов.

Он отметил, что прямой и открытый межгосударственный диалог очень важен для стран, особенно в период подготовки к 75-летию Победы.

Ранее NEWS.ru писал, что департамент документального обеспечения офиса президента Украины Владимира Зеленского не получал приглашений в Москву на праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Его сотрудники провели проверку по базе входящей корреспонденции и не обнаружили документа. Также в департаменте не стали комментировать предложение депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича создать парламентскую делегацию, которая поедет в российскую столицу на празднование 9 Мая.