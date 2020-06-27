Французские парламентарии приедут в Россию после окончания пандемии

https://static.news.ru/photo/41ffcecc-b900-11ea-b030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/imago stock&people/Global Look Press

Парламентарии из Франции посетят Россию, как только позволит ситуация с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом журналистам сообщила депутат от правящей партии «Республика на марше» и председатель группы дружбы Франции и РФ в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Каролин Жанвье.

По её словам, распространение коронавируса привело к международному кризису в здравоохранении, что снова не позволило провести заседание Большой парламентской комиссии двух государств. Однако, подчеркнула Жанвье, обмен мнениями между странами продолжается.

Также председатель группы дружбы напомнила, что в период полномочий прежнего состава парламента межпарламентские отношения в 2013 году были заморожены.

Мы выразили желание вернуться к диалогу с нашими коллегами в Государственной думе, — цитирует Жанвье ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила 27 июня о 179 тысячах новых заражений коронавирусом за прошедшие сутки. Общее число инфицированных превысило 9,65 млн человек. На сегодняшний день от болезни скончались около 489 тысяч человек. Выздороветь удалось более 4,8 млн. На данный момент лидером по числу заражённых людей являются США — 2 407 590 человек. Второе место занимает Бразилия — 1 228 114, а на третьей строчке Россия — 627 646. Во Франции на данный момент подтверждено 163 тысячи случаев заражения, 75 649 французов выздоровели, 29 778 умерли.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирался приехать в Москву на парад Победы, но этому помешал коронавирус, сказал он российскому лидеру Владимиру Путину. Общение президентов проходило посредством видеоконференции.