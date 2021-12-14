Францию сравнили с побитой собакой после скандала с подлодками

Франция повела себя как побитая собака после срыва контракта по поставкам подлодок Австралии из-за создания оборонного союза AUKUS, заявил депутат Европейского парламента Тьерри Мариани. Он аргументировал свою позицию тем, что французский лидер Эммануэль Макрон спустя две недели после инцидента тепло встречал вице-президента США Камиллу Харрис, как будто ничего не произошло, пишет Lenta.ru.

К сожалению, Франция повела себя как собака, которую пнёшь, она посидит обиженно в углу, а через пару часов снова лижет тебе руки, — высказался Мариани.

Он предположил, что, несмотря на широкое обсуждение в СМИ темы трёхстороннего сотрудничества Австралии, США и Великобритании, об этом скоро забудут. Точно так же, как забыли о том, что американцы прослушивали французских политиков, резюмировал Мариани.

В середине сентября стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

После этого Австралия отказалась от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.

Позднее, забыв о неприятном инциденте, президент Франции Эммануэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис заявили, что сотрудничество двух стран имеет решающее значение. Они также приветствовали «новую эру» во франко-американских отношениях.