Франция сожалеет о решении США выйти из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/0a36cf42-2e6f-11eb-9150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthew Plew/Planetpix/Global Look Press

Париж продолжит выполнять обязательства по Договору по открытому небу, но сожалеет, что США вышли из этого соглашения. Французские власти будут вести диалог с новой американской администрацией по вопросу контроля над вооружениями. Об этом заявил представитель французского МИД на брифинге во вторник.

Мы также сожалеем о решении Соединённых Штатов выйти из Договора по открытому небу, действие которого обеспечивает нам высокую прозрачность и предсказуемость в области военной деятельности, в частности в отношениях с Россией, — цитирует французского дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что вопрос контроля над вооружениями является важным инструментом по сохранению стратегического баланса в мире.

США вышли из Договора по открытому небу в ночь на 22 ноября. После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выход США из соглашения делает его нежизнеспособным. Москва будет добиваться от оставшихся членов договора выполнения обязательств, заявили в МИД РФ.

Как писал NEWS.ru, военный эксперт Михаил Тимошенко считает, что Штаты вышли из Договора по открытому небу, чтобы увеличить военные риски для России.