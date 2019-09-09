https://static.news.ru/photo/c33b28c0-d309-11e9-942e-fa163e074e61_660.jpg Филипп Дельпаль Фото: Pavel Golovkin/AP/TASS

Уголовное дело партнёра Baring Vostok Филиппа Дельпаля является «занозой» в отношениях Парижа и Москвы. Об этом заявил после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Министр подчеркнул, что Париж и ранее не удовлетворяли условия содержания Дельпаля, который провёл в московском СИЗО полгода. Глава французской дипломатии обещал следить за дальнейшей судьбой и соблюдением его прав российскими властями, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, в середине августа Мосгорсуд удовлетворил ходатайство защиты и отправил под домашний арест Филиппа Дельпаля. Он является фигурантом дела Baring Vostok и обвиняется в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. В Кремле дали понять, что соответствующее решение суда стало следствием встречи президента Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным в Биаррице.