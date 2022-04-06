ЛДПР подтвердила смерть Жириновского

Фракция ЛДПР в Госдуме подтвердила смерть лидера партии Владимира Жириновского, написав об этом в официальном Telegram-канале. Кончину Жириновского назвали «ударом для всей России, для армии его сторонников».

Из жизни ушёл без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим, — сказано в сообщении.

Ранее о смерти главы ЛДПР сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Уточняется, что о смерти политика объявили во время пленарного заседания в Госдуме, после чего началась минута молчания.

Причиной смерти лидера ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля: после ухудшения динамики политика подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. У него было серьёзное поражение и отёк лёгких.

25 марта о смерти Жириновского сообщил ряд СМИ, информацию подтвердил сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин. Затем он удалил это сообщение из своего Telegram-канала и извинился. Впоследствии информацию о смерти Жириновского опроверг и спикер Госдумы.

Позже в ЛДПР сообщили, что приложат все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые «похоронили» Жириновского. Парламентарии заявили, что подают заявление в Генпрокуратуру и готовят иски в суд против всех клеветников. В ЛДПР подчеркнули, что состояние политика стабильное и не ухудшалось, а слухи о его смерти назвали антигосударственной провокацией.