https://static.news.ru/photo/bda9c580-3833-11ea-83d6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фракция ЛДПР в Госдуме не озвучила своего решения по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ после встречи с ним. Сейчас чиновник руководит Федеральной налоговой службой.

Мы ничего не решили, ещё мы обсуждаем, — цитирует ТАСС лидера партии Владимира Жириновского.

На заседании в Госдуме фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

В 14:00 мск 16 января вся палата рассмотрит вопрос о даче согласия главе государства на назначение его премьером.

Ранее на встрече с членами фракции «Единая Россия» Михаил Мишустин сообщил о грядущих изменениях в российском правительстве, а также назвал приоритетами своей будущей работы реализацию национальных проектов и цифровую экономику.

Как писал NEWS.ru, кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на пост председателя правительства внёс на рассмотрение в Госдуму президент Владимир Путин.