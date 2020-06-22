Forbes объяснил, для чего Путин напомнил миру о победе СССР над фашизмом

https://static.news.ru/photo/d3275148-b47a-11ea-91db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лоскутов/РИА Новости

Издание Forbes проанализировало статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.

Как пишут журналисты, Путин вновь напомнил Западу, кто внёс главный вклад в победу над фашизмом. Российский лидер никогда не согласится, чтобы вклад СССР в разгром фашисткой Германии был бы приуменьшен. Он не допустит того, чтобы к его стране относились без должного уважения, считают в Forbes.

Путин в своей статье для журнала The National Interest о Второй мировой войне говорит об опасности исторического реваншизма, который проявляется на Западе по отношению к итогам Второй мировой войны.

Путин делает чёткий и резкий вывод: «Глумление, издевательство над памятью — это подлость», — пишут журналисты Forbes.

В своей статье Путин напоминает о резолюции Европейского парламента. Принятый в сентябре 2019 года документ обвиняет СССР наряду с нацисткой Германией в «в развязывании Второй мировой войны», отмечает российский лидер.

Журналист Forbes считает, что спустя 75 лет после окончания этой войны вопросы о ней продолжают иметь большое значение. Он напомнил, что по общепринятым оценкам потери СССР во время Второй мировой войны составили более 20 млн человек. Путин конкретизирует эти данные, говоря о почти 27 млн погибших.

СССР потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания — одного из 127, а США — одного из 320 человек, — пишет Путин.

В Forbes cчитают, что Россию обижает принижение или игнорирование её роли во Второй мировой войне, поскольку Победа 1945 года выделяется истинной триумфальностью за всю историю страны, она стала силой, которая объединяет Россию, сообщает «Политика сегодня».

Журналисты Forbes напомнили, что пресс-служба Белого дома 8 мая 2020 года приписала победу над нацистами исключительно США и Великобритании. Это произошло несмотря на то, что Путин и глава Белого дома Дональд Трамп отмечали 25 апреля 75-летие встречи союзников на Эльбе. В Forbes считают, что именно поэтому Путин напомнил в своей статье, что «именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины». Это цитата из сообщения британского премьер-министра Уинстона Черчилля, направленная советскому лидеру Иосифу Сталину в сентябре 1944 года.

Статья российского президента появилась в консерваторском американском журнале The National Interest 18 июня. Она стала началом дискуссии и большого интереса со стороны американского Госдепа.

NEWS.ru писал, что научный сотрудник Уханьского университета, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук У Эньюань назвал статью российского лидера очень весомой.