https://static.news.ru/photo/67043cbc-39b7-11ea-8e35-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журнал Forbes составил рейтинг самых критикуемых членов правительства бывшего премьера Дмитрия Медведева. Антилидером рейтинга издание назвало министра культуры Дмитрия Мединского. Его непопулярность в народе связана прежде всего с тем, что он сдвигал зарубежные фильмы в прокате ради отечественных премьер и критиковал «Джокера».

Также в список самых непопулярных членов бывшего кабмина попали министр науки и высшего образования Михаил Котюков и министр экономического развития Максим Орешкин. Последнего, в частности, много критиковали за его неэффективную работу по устранению последствий паводка в Иркутской области. С негативными моментами связывают и имя экс-министра спорта и вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко, а также министра юстиции Александра Коновалова.

Критике подвергался и сам экс-премьер Дмитрий Медведев. Недовольство народа бывший глава кабмина вызвал после внесения в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста. Рейтинг Медведева значительно ослабил арест экс-министра Абызова.

Рейтинг составлен по данным аналитической компании «Медиалогия». Специалисты проанализировали негативные публикации о чиновниках за весь период работы последнего состава правительства — с 20 мая 2018 по 15 января 2020 года.

15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Госдума 16 января в ходе заседания согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. После этого президент Владимир Путин подписал указ о назначении чиновника председателем правительства России. Он вступил в силу с момента его подписания, писал NEWS.ru.