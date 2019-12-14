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Демонизация России в США с самой Россией никак не связана. Всё дело во внутриполитических процессах, которые происходят в самих Штатах. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в США в настоящее время имеет место беспрецедентная ситуация. В стране произошла невиданная ранее поляризация политического ландшафта. Американское общество раскололось, говорит Песков, и ничего хорошего этот...