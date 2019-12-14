Российский флот взял на сопровождение вошедший 15 декабря в юго-западную часть акватории Чёрного моря эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Росс» ВМС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США осуществляет малый ракетный корабль ЧФ «Вышний Волочёк», — отметили в ведомстве.
Ранее NEWS.ru писал, что Военно-морской флот России подтвердил свой высокий боевой потенциал во время борьбы с террористами на территории Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что в настоящее время группа российских кораблей постоянно находится в восточной части Средиземного моря у сирийских берегов, а на побережье в порту Тартус организован военно-морской пункт базирования.
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