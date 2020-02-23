https://static.news.ru/photo/3ac140d6-5655-11ea-aed1-fa163e074e61_660.jpg USS Ross Фото: navy.mil

Российский флот следит за зашедшим в акваторию Чёрного моря американским ракетным эсминцем УРО «Росс».

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием ВМС США, зашедшего в 18:30 мск 23 февраля 2020 года в акваторию Чёрного моря, — говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Ранее фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» и ракетный катер «Р-60» провели учения по уничтожению условного противника в Чёрном море. Корабельная группа Черноморского флота выходила в море для зачётных артиллерийских и зенитных ракетных стрельб, писал NEWS.ru.