Фисенко назначили первым замминистра здравоохранения РФ

https://static.news.ru/photo/b9b79f4c-7063-11eb-b2a3-96000091f725_660.jpg Виктор Фисенко Фото: primorsky.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении заместителя главы Минздрава РФ Виктора Фисенко на должность первого замглавы этого министерства.

Назначить Фисенко Виктора Сергеевича первым заместителем министра здравоохранения РФ, освободив его от занимаемой должности, — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Фисенко с 2019 года занимал должность вице-губернатора Приморского края. В марте 2020 года его назначили заместителем министра здравоохранения РФ.

Вместо Фисенко на этот пост Мишустин следующим распоряжением утвердил советника министра здравоохранения России Сергея Глаголева. С сентября 2012 года Глаголев работал начальником отдела мониторинга эффективности и безопасности медицинской продукции Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора.

Как писал NEWS.ru, ранее Михаил Мишустин освободил заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова от занимаемой должности в связи с её сокращением. Круглов занимал пост замминистра финансов с мая 2019 года. Ранее с 2002 года он работал в «Газпроме», возглавлял финансово-экономический департамент и занимал пост зампреда правления.

Также премьер отправил в отставку замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева по его собственной просьбе. Евраев работал в должности замглавы руководителя ФАС с ноября 2018 года, курировал вопросы госзакупок. Ранее он занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций РФ и замминистра регионального развития.